Бесплатный показ фильмов из национального архива проходит в театре “Одеон”

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Документальные, художественные и анимационные фильмы из архива киностудии “Moldova Film” были оцифрованы и с 16 июня демонстрируются в кинотеатре “Одеон” в Кишиневе. Желающие могут посмотреть фильмы бесплатно до пятницы, 24 июня.

Первым оцифрованным фильмом стал “Haiducul” – победитель Каннского кинофестиваля 1986 года в разделе короткометражных фильмов. Также стартовал показ оцифрованных фильмов из архива киностудии “Moldova Film” 16-24 июня, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры.

Инициатива по оцифровке фильмов киностудии «Молдова-филм» была выбрана для финансирования после конкурса “Меры по укреплению доверия”, реализуемого ПРООН в Молдове, передает ipn.md.

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