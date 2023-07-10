Бесплатные стоматологические услуги окажут детям из Дрокиевского и Рышканского районов

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С 10 по 14 июля дети из населённых пунктов Дрокиевского и Рышканского районов смогут воспользоваться бесплатными консультациями врачей-стоматологов.

Сегодня мобильные бригады врачей будут находиться в селе Хэснэшень Ной Дрокиевского района и в селе Пыржота Рышканского района. 11 и 12 июля врачи посетят село Петрень Дрокиевского района и Борошень Ной Рышканского района. 13 и 14 июля бесплатные консультации получат дети из села Доминтень Дрокиевского района и Нихорень Рышканского района, пишет moldpres.md.

По данным Национальной компании медицинского страхования, на прошлой неделе стоматологи проконсультировали более 100 детей.

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