Бесплатные медуслуги, сохранение больниц и повышение зарплат: предложения Блока коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

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Система здравоохранения была, есть и будет приоритетом для для коммунистов и социалистов. Блок ПКРМ-ПСРМ намерен повысить на 40% зарплаты всех медицинских работников страны. Это станет завершением процесса двукратного повышения зарплат, инициированного Игорем Додоном. Об этом на брифинге для прессы заявила кандидат в депутаты от блока Рита Маноле.

– Мы не допустим закрытия больниц и сокращения количества мест в них. В каждом селе, коммуне будут медицинский центр и аптека, – отметила она.

Маноле также подчеркнула, что в течение 4 лет все медучреждения страны будут подключены к системам водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Несовершеннолетним, беременным женщинам, молодым мамам, а также пенсионерам будут оказывать бесплатные стоматологические услуги.

Программа «Доктор для тебя» будет ощутимо расширена. До 2025 года будет реализовано 100%-ное профилактическое обследование жителей сельской местности и наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями. Учитывая опыт борьбы с пандемией COVID-19, будет улучшен процесс реагирования медработников на экстренные ситуации, а медучреждения будут оснащены необходимым оборудованием для вмешательства.

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