Бесплатные медицинские консультации: где будут находиться мобильные бригады врачей на этой неделе

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Мобильные бригады врачей продолжают предоставлять бесплатные консультации населению. С 5 по 9 декабря они будут находиться в населённых пунктах Каушанского, Оргеевского и Флорештского районов.

Так, на этой неделе скрининг лёгких можно будет пройти:

5 декабря – в Киркэешть;

6 декабря – в Копанке;

7 декабря – в Тараклии (Каушанский район);

8-9 декабря – в Кэинарь.

На этой же неделе бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям:

5 декабря – в Вэскэуць Оргеевского района;

6-7 декабря – в Ватичь Оргеевского района;

8 декабря – в Пуцинтей Оргеевского района;

5-6 декабря – в Бэхринешть Флорештского района;

7-8 декабря – в Мэркулешть Флорештского района;

9 декабря – в Гиндешть Флорештского района.

На прошлой неделе осмотр прошли 1253 человека.

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