Бесплатные медицинские консультации: где будут находиться мобильные бригады врачей на этой неделе

Мобильные бригады врачей продолжают предоставлять бесплатные консультации населению. С 5 по 9 декабря они будут находиться в населённых пунктах Каушанского, Оргеевского и Флорештского районов.
Так, на этой неделе скрининг лёгких можно будет пройти:
- 5 декабря – в Киркэешть;
- 6 декабря – в Копанке;
- 7 декабря – в Тараклии (Каушанский район);
- 8-9 декабря – в Кэинарь.
На этой же неделе бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям:
- 5 декабря – в Вэскэуць Оргеевского района;
- 6-7 декабря – в Ватичь Оргеевского района;
- 8 декабря – в Пуцинтей Оргеевского района;
- 5-6 декабря – в Бэхринешть Флорештского района;
- 7-8 декабря – в Мэркулешть Флорештского района;
- 9 декабря – в Гиндешть Флорештского района.
На прошлой неделе осмотр прошли 1253 человека.
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