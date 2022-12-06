Бесплатные медицинские консультации: где будут находиться мобильные бригады врачей на этой неделе

Бесплатные медицинские консультации: где будут находиться мобильные бригады врачей на этой неделе

Мобильные бригады врачей продолжают предоставлять бесплатные консультации населению. С 5 по 9 декабря они будут находиться в населённых пунктах Каушанского, Оргеевского и Флорештского районов. 

Так, на этой неделе скрининг лёгких можно будет пройти:

  • 5 декабря – в Киркэешть;
  • 6 декабря – в Копанке;
  • 7 декабря – в Тараклии (Каушанский район);
  • 8-9 декабря – в Кэинарь.

На этой же неделе бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям:

  • 5 декабря – в Вэскэуць Оргеевского района;
  • 6-7 декабря – в Ватичь Оргеевского района;
  • 8 декабря – в Пуцинтей Оргеевского района;
  • 5-6 декабря – в Бэхринешть Флорештского района;
  • 7-8 декабря – в Мэркулешть Флорештского района;
  • 9 декабря – в Гиндешть Флорештского района.

На прошлой неделе осмотр прошли 1253 человека.

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