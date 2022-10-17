Бесплатные медицинские консультации будут организованы для жителей Яловенского района

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Мобильные бригады врачей 17-21 октября будут проводить бесплатные профилактические консультации для жителей Яловенского района.

Как сообщили в Национальной медицинской страховой компании (НМСК), на текущей неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в двух населённых пунктах Яловенского района: 17-19 октября в с. Костешть, а 20-24 октября – в с. Рэзень.

Также на этой неделе стоматологические медицинские услуги будут оказаны детям из населённых пунктов Хэдэрэуц и Бырнова Окницкого района и из села Светлое Комратского района, передаёт moldpres.md.

НМСК отмечает, что на прошлой неделе были проведены 1 562 человека прошли бесплатные медицинские осмотры: 889 пациентам был сделан скрининг лёгких, а 673 ребенка получили консультации стоматологов.

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