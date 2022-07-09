Бесплатные культурные мероприятия состоятся в столице и в эту субботу

Бесплатные культурные мероприятия состоятся в столице и в эту субботу

Примария Кишинёва приглашает жителей и гостей столицы в субботу, 9 июля, в 16.00, в парк “Штефан чел Маре” на музыкальную программу, посвящённую старшему поколению.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, мероприятие пройдёт в рамках социально-культурного проекта “Диалог поколений”. На сцене выступят группа Megapolis, а также певицы Людмила Ротару и Мария Стоянова.

Мероприятие организовано Управлением культуры и претурой сектора Буюканы.

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