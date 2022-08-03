Бесконтактный расчёт

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О новой платёжной системе на рынке РМ

Наталья Устюгова,

info@aif.md

В апреле жители Молдовы получили возможность пользоваться Apple Pay – платёжной системой, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая мобильное устройство Apple к терминалу. Молодёжь сказала, что это круто, но большая часть граждан так и не поняла, о чём речь.

Умные гаджеты

На всех устройствах Apple по умолчанию встроен электронный кошелёк – Apple-wallet, одна из базовых функций которого – аутентификация. То есть устройство распознаёт хозяина по отпечаткам пальцев, по внешности и при необходимости вводится пароль.

Как пояснил председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев, если какой-то банк хочет, чтобы его карта была подключена к такой платёжной системе, он заключает соглашение с корпорацией Apple. В свою очередь у клиента должен быть смартфон iPhone или Apple Watch – наручные часы с дополнительной функциональностью, в народе называемые умными часами.

– На самом деле пользоваться платёжной системой Apple Pay очень удобно, можно выйти с iPhone или просто в часах на прогулку, на обратном пути зайти в маркет и приобрести покупки. Это практичнее, чем носить за собой банковскую карту. Если её украдут, то ею могут воспользоваться без вашего ведома, – считает В. Кунев. – Если банк сотрудничает с Apple и у вас телефон этого производителя, то подключиться к системе по определённому алгоритму довольно просто. Если смартфон другого производителя, то технически сделать это гораздо сложнее – необходимо дополнительное программное обеспечение и не факт, что все функции будут поддерживаться.

Принцип оплаты телефоном такой же, как и банковской картой. То есть использовать такой метод можно практически во всех торговых точках, где есть бесконтактные POS-терминалы. Но если вы окажетесь в сельском магазине или на рынке, ни карта, а тем более Apple Pay вам не помогут. В таких местах царит банальный нал. Если же вы собираетесь посетить какую-то экзотическую страну, тоже надо поинтересоваться, какой расчёт там наиболее предпочтителен. Тем не менее Вячеслав Кунев считает, что сравнительно недалёкое будущее именно за бесконтактными платежами. Тем более что есть и другие альтернативные электронные кошельки, которые когда-то тоже начнут использоваться в Молдове. И если государству это удобно, то оно может организовать для людей старшего поколения курсы по изучению использования бесконтактных платежей, как это делается в некоторых странах. Было бы желание.

Перспектива с сомнением

Изначально к платёжной системе Apple Pay подключились три молдавских банка, которые сообщили эту новость своим клиентам. Но в подготовительный этап сотрудники финансовых учреждений включились гораздо раньше.

– Для начала нужно было дождаться, когда Apple придёт в Молдову. Первая попытка запустить проект в нашей стране была предпринята ещё в 2019 году, но потом всё стихло, видимо, из-за смены приоритетов, – рассказывает начальник управления развития цифровых каналов MAIB Дионисие Комерзан. – И только в августе 2021 года мы начали подготовку документации, необходимой для заключения контракта с корпорацией. На самом деле это очень кропотливая работа. Необходимо было предусмотреть все риски, связанные с безопасностью вкладов клиентов, и соблюсти ещё ряд пунктов. В октябре запустился процесс технических разработок и только в начале апреля рынок, а точнее наши клиенты, получили эту услугу. Как выяснилось, люди на самом деле ждали Apple Pay. Те, у кого позволяли гаджеты, подключились в первую неделю. Это удобнее и безопасней, чем использовать карту.

Система Apple Pay работает по протоколу NFC (Near Field Communication – связь ближнего действия). С помощью NFC можно обмениваться данными между двумя расположенными рядом устройствами без подключения к интернету, включая POS-терминалы, принимающие бесконтактные платежи с меткой PayPass или PayWave.

Молдавские банки, подключившиеся к системе, должны оплачивать эту услугу, в частности за транзакции. Цена вопроса – коммерческая тайна. Суть не в этом. В чём выгода? Как считают эксперты, это повод привлечь новых клиентов, которые хотят присоединиться к Apple Pay. Быть первыми всегда перспективно. Хотя в условиях молдавских реалий это очень долгосрочные инвестиции.

Смартфон взаймы

Случайно или нет, но корпорация Apple пришла в Молдову лишь после того, как деятельность монополиста была ограничена в РФ. Молдавский рынок невелик, но всё же. Как пояснил директор отдела продаж Depo Computers Игорь Гарнет, у нас в стране продаётся достаточно большое количество бюджетных мобильных телефонов стоимостью от 3 до 6 тыс. леев. Далее цена варьируется от 20 тыс. и выше. Модели средней цены пользуются меньшей популярностью. Смартфон уже перестал быть предметом роскоши. Многие люди покупают этот гаджет для бесплатного общения с родственниками посредством социальных сетей и приложений. Но для некоторых наших граждан с особым менталитетом дорогой смартфон – символ благополучия и престижа. Что касается айфонов, то эти игрушки для взрослых всегда на порядок дороже.

– На данный момент самые бюджетные смартфоны от Apple на нашем рынке – это iPhone SE 2022, их цена – от 10 999 леев. Последняя серия от Apple, iPhone 13, – от 18 799 леев. И топ-версия – это iPhone 13 PRO MAX – от 27 999 леев. В конце сентября ожидается презентация нового iPhone 14, предполагаемая стоимость – от $1000, – уточнил И. Гарнет. – На продукцию Apple приходится примерно 20% от доли рынка смартфонов. Причём в последнее время, несмотря на экономический кризис, продажи таких моделей увеличились на 8 – 12%. Многие берут исключительно топ-версии.

Статистика показывает, что около 35% жителей Молдовы приобретают мобильные устройства за наличные, оставшиеся 65% покупают в кредит. Так что в высказывании председателя постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайба о том, что люди берут кредиты на непозволительно красивую жизнь – покупку смартфонов, есть доля истины. Однако понятно, что этот сегмент не мог значительно повлиять на общий уровень инфляции. А вот сама инфляция значительно сказалась на покупательской способности населения. Есть города, в частности столица, где уровень жизни несколько выше, но есть и другая Молдова, жителям которой совершенно безразлично, появился ли в стране Apple Pay и чем отличается обычный смартфон от айфона. На первом плане – борьба за выживание.

К платёжной системе Apple Pay в основном подключаются граждане от 18 до 50 лет, но бывают и исключения. Старшее поколение едва ли захочет осваивать новый вид оплаты. В том, что касается денег, у наших людей слишком много недоверия.

КСТАТИ

Модель iPhone – это смартфон, созданный компанией Apple, работающий исключительно под управлением их собственной операционной системы iOS (или iPhone OS). Прочие смартфоны работают на других платформах, но подавляющее большинство имеют встроенную опера-

ционную систему Android.

Комментарий

Новые уровни вкладов

Сорин Аморциту, главный следователь управления киберпреступлений Генерального инспектората полиции:

– Мы изучили все материалы, связанные с безопасностью использования Apple Pay, и пока у нас не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался на хищения денежных средств. Мы сотрудничаем со всеми банками Молдовы, которые используют эту систему, обращений по этому поводу не было. По мировой статистике, случай хищения возможен 1 к 3 млн благодаря грамотной системе защиты персональных данных. К платёжной системе Apple Pay в основном подключаются граждане от 18 до 50 лет, но бывают и исключения. Старшее поколение едва ли захочет ос-

ваивать новый вид оплаты. В том, что касается денег, у наших людей слишком много недоверия. Вместе с тем я не исключаю, что в недалёком будущем в обиход будет включена и криптовалюта. Это будет новая ступень пользования виртуальными активами и, по большому счёту, она неизбежна. Но опять же, старшее поколение, привыкшее ощущать деньги в руках, выпадет из этого варианта. Грядёт новый уровень жизни, когда деньги вкладывают не в недвижимость или драгоценности, а именно в криптовалюту. Мир меняется.

Тем не менее хотелось бы ещё раз напомнить о том, что у нас до сих пор промышляют мошенники, которые наугад набирают любой номер телефона, представляются банковскими работниками, придумывают критичную ситуацию и выспрашивают все сведения о банковской карте и её владельце, вплоть до даты рождения. Преступники, как правило, работают группами. Как только один узнал данные карты, другой уже получает деньги. Им безразлично, обворовывают они одинокого пенсионера или работающего человека, похищают сотню леев или тысячи. По статистике, жертвами мошенников становятся пожилые и малообразованные люди, хотя иногда причина промахов – простая невнимательность, которая характерна и для молодёжи.