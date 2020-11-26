Бесконечный отпуск бельцкого мэра

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Муниципием Бельцы вот уже почти два месяца управляет заместитель примара. Сам же градоначальник находится в отпуске с начала предвыборной компании. Но выборы прошли, а Ренато Усатый на работе так и не появился. Пока муниципий рискует войти в новый год со старыми проблемами городской глава “заряжает батарейки” на экзотических пляжах.

До конца года остаются считанные недели, но очевидно, что северная столица встретит зимние праздники с рядом нерешённых проблем. Например, мост по улице Бабинского, соединяющий район Новые бельцы с основной частью города, так и остаётся нетронутым коммунальщиками.

Ужасное состояние и периферийных улиц, таких как Мирона Костина. О капремонте дороги жители округи мечтают уже десятилетие. Асфальта здесь давно нет, покрытие из камней и строительного мусора изредка выравнивает старый грейдер, пишет ntv.md.

Ну и, пожалуй, главная проблема – ремонт улицы имени Маршала Конева, который продолжается с весны этого года, и уже получил шуточное название “Коневский Долгострой”. И это не полный перечень проблем, с которыми Бельцы войдут в 2021 год. Ведь непосредственный хозяин города, примар, в отпуске уже почти два месяца.

Тем временем проблемы в северной столице множатся. Жители Бельц жалуются: сдвигов к лучшему в городе не видно. И добавляют, что хотели бы видеть на посту примара хозяйственника, а не путешественника.

Накануне Ренато Усатый на своей странице в социальной сети опубликовал видеоролик: на фоне пальм он рассказывает, что находится в 10 000 километров от Молдовы и, цитата, “заряжает батарейки”. В этом же видео бельцкий примар пообещал в следующий раз показать, как он кормит акул молдавским мясом.