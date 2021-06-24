Бес в ребро: пенсионер стащил кошелёк из рюкзака посетителя кафе

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Молодой человек забыл рюкзак в кофейне в Слободзее. Вернувшись, он нашёл его там же, где оставил, вот только кошелька с деньгами не было.

Пропали 20 000 рублей РФ и 400 рублей ПМР. Молодой человек сообщил о случившемся правоохранителям.

Сотруднику уголовного розыска понадобилось полчаса, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался 71-летний житель села Карагаш. Как выяснилось, пенсионер был в городе по делам. Когда заметил рюкзак без хозяина, заглянул внутрь и забрал чужой кошелёк.

Жителю села может грозить уголовная ответственность. Похищенные деньги были изъяты и возвращены заявителю, пишет mvdmpr.org.

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