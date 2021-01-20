Бес попутал: мужчину задержали за пьяный дебош

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К правоохранителям обратилась жительница Каменки. Она рассказала, что была в гостях. Там же находился незнакомый ей мужчина. Он устроил скандал, отобрал её вещи и, угрожая физической расправой, начал выталкивать гостью на улицу, в результате чего она упала и ударилась головой о стену.

Правоохранители мужчину задержали и доставили в участок, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. 53-летний горожанин был пьян. Имущество 60-летней заявительницы – пару ботинок и два неработающих телефона – правоохранители изъяли.

Что толкнуло подозреваемого на такое агрессивное поведение, предстоит выяснить. Разбирательство продолжается.

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