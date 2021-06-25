Беременным разрешили прививаться “Спутником V”

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Эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом “Спутник V”.

Об этом сегодня объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт tass.ru.

С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины “Гам-ковид-вак” у беременных, – сказал Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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