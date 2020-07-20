Беременная женщина пострадала в результате “пьяного” ДТП в Кишинёве

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Беременная женщина была госпитализирована с различными травмами после того, как машина, в которой она находилась в качестве пассажира, врезалась в забор. По данным полиции, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Авария произошла этим утром на улице Михай Витязу в Кишинёве. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, за рулём автомобиля марки Toyota находился 28-летний мужчина, передаёт deschide.md.

– Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в забор. Беременная женщина, которая находилась в автомобиле, получила травмы и была госпитализирована. Результаты проведённого теста показали, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,45 мг/л паров алкоголя, – сообщила Скрипник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водителю грозит крупный штраф и лишение прав.

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