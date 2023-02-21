Берегите вес смолоду

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О том, почему граждане Молдовы стремительно полнеют, и как это исправить

Наталья Устюгова, info@aif.md

Согласно официальной статистике, около 64% жителей Молдовы имеют избыточный вес, а где-то 22,7% населения страдают ожирением. Возникает вопрос: откуда в беднейшей стране Европы столько полных граждан? Может, в чём-то и нищета виновата?

Тонкая грань

Специалисты утверждают, что на увеличение массы тела жителей нашей страны в первую очередь влияет повышенное потребление сахара и недостаток физической активности, что в итоге приводит к нарушению метаболизма, гипертензии, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и т.д. Эксперты уточняют, что мы сегодня не так физически активны, как наши предки. Сельское хозяйство перешло на культуры, не требующие ручного труда, горожане засели за компьютеры, и лишь небольшая часть профессий подразумевает движение. Ну, а сладким мы заедаем многочисленные стрессы.

Грань между повышенным весом и первой степенью ожирения очень тонка. Как пояснила специалист Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Мария-Виктория Раку, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует определять вес по двум параметрам. Первый – это индекс массы тела (ИМТ), который равен m/h2, где: m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах. Например, масса человека – 74 кг, рост – 172 см. ИМТ в этом случае равен: 74-м : (1,722) ≈ 25,01 кг/м². У каждого возраста – свой показатель.

При повышенном индексе всегда проводится второй тест – измерение окружности талии. Превышение нормы говорит о том, что у человека возможно наличие различных заболеваний или предрасположенности к таковым. Такой тип ожирения называется абдоминальным. В какой-то степени отслеживать ИМТ населения – это функция семейных врачей. Но они не в силах всех взвесить и обмерить. Поэтому в статистические данные включается определённый кластер людей разных социальных категорий из различных регионов Молдовы.

Можно ли корректировать вес граждан на национальном уровне? Ведь никому рот не зашьёшь и зарядку делать не заставишь. Оказывается, можно, потому что есть и другие методы борьбы с повышенным весом.

– Самая важная и эффективная политика – это регламентирование наличия различных веществ и элементов в продуктах, – говорит М. Раку. – К примеру, ограничение содержания соли при производстве мучных изделий и других продуктов питания. Необходимо контролировать применение удобрений и средств защиты в сельском хозяйстве, отслеживать содержание трансжиров в местных и импортируемых продуктах и т.д. Свою роль играют и образовательные мероприятия для взрослых и детей. То есть для получения положительного результата необходимо реализовать целый комплекс мер.

Кроме НАОЗ, контроль над качеством питания осуществляют Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. У каждой из государственных структур свои функции, но все они должны быть скоординированы.

Три врага организма

Есть немало людей с нормальной комплекцией тела, у которых жировая ткань превышает допустимые нормы, на Западе их принято называть «skinny fat» – худыми толстяками. Если масса тела превышает 20%, это значит, что имеется висцеральный или внутренний жир, провоцирующий повышение уровня холестерина. Обнаружить жировую ткань вокруг органов можно с помощью МРТ или УЗИ. Вполне логично, что у людей с диагностированной степенью ожирения, в том числе и абдоминального, страдают и внутренние органы: печень, кишечник, сальник и т.д.

Как пояснил доктор медицинских наук, хирург Николай Курлат, больше всего проблем доставляет жировой гепатоз или жировая дистрофия печени, – патологический процесс, характеризующийся избыточным отложением жира в тканях печени. Все остальные органы брюшной полости страдают не так явно.

– Из-за ожирения, речь идёт о 3-й и 4-й степенях, повышается внутрибрюшное давление, приподнимается диафрагма, нарушается функция работы сердца и в какой-то степени – лёгких. В данном случае, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимы консультации специалистов. От 1-й и 2-й степени несложно избавиться, подкорректировав обмен веществ путём изменения рациона питания, – уточнил Н. Курлат.

Если говорить о диетах, то тут тоже важно не переборщить, не стоит изнурять себя голоданием. Всё хорошо в меру. При этом никогда не следует забывать, что самые опасные враги для нашего организма – это соль, сахар и жир.

Никогда не следует забывать, что самые опасные враги для нашего организма – это соль, сахар и жир.

Не надо перекармливать

Из пухленьких деток часто вырастают упитанные взрослые. Как правило, мамы в течение первых трёх лет жизни ребёнка каждые три месяца ходят на приём к врачу, который оценивает и общее здоровье малыша, и его физическое развитие, а в случае необходимости корректирует питание. Для каждого возраста разработаны определённые нормы питания, но учитываются и индивидуальные особенности развития.

– Чаще всего проблемы с весом у детей начинаются тогда, когда они идут в детский сад, – уточняет доцент кафедры семейной медицины Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, эксперт в области здравоохранения Луминица Сувейкэ. – В детских учреждениях соблюдается режим питания, для них разработано адаптированное меню, но, когда детки приходят домой, мамам хочется накормить их чем-то вкусненьким, сладеньким, а ещё и бабушки могут подключиться со сдобными булочками. Кроме того, если ребёнок уже насытился, не надо его заставлять доедать всю еду из тарелки. Также необходимо помнить, что повышенный вес может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Возможно малышу необходимо дополнительное обследование. Чем раньше диагностировать болезнь, в частности речь идёт об эндокринологических заболеваниях, тем проще и эффективнее лечение.

Л. Сувейкэ также обратила внимание на фактор стресса у детей, вызываемый сдачей нормативов на уроках физкультуры. Никто в рамках общеобразовательных учреждений не собирается делать из них великих спортсменов. Речь идёт о здоровом воспитании. Не мешало бы вернуть в школы и утреннюю гимнастику. Однако некоторые родители напротив, идут к врачам, чтобы взять для своих чад освобождение от уроков физкультуры. При этом дают детям карманные деньги, на которые они покупают вкусные, но вредные продукты. Мамы должны помнить: чем больше лишних килограммов «носит на себе» ребёнок, тем сложнее приходится организму. А ведь есть ещё и психологические проблемы. Ожирение у детей лечится примерно так же, как и у взрослых, только им нужна другая мотивация.

КСТАТИ

Согласно исследованиям ВОЗ, в среднем каждый гражданин Молдовы, будь то взрослый или ребёнок, ежедневно потребляет 125 г сахара, что в 5 раз превышает суточную потребность.

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Сельский труд уже не тот

Лишь примерно в 5% случаев ожирения и повышенного веса виноваты генетические, гормональные и другие заболевания. Остальные причины – еда и малоподвижность. С другой стороны, излишняя полнота может стать причиной многих заболеваний.

В развитых странах, согласно исследованиям, риск ожирения очень высок у людей с низким образовательным уровнем. Очень часто по внешнему виду, точнее по фигуре человека, можно определить его социальный статус. В Молдове это правило не работает. Бедняки, в число которых входит большинство сельских жителей, едят неправильно, а богачи – слишком много и сытно.

– В сёлах мы тоже наблюдаем тенденцию к увеличению количества людей с повышенным весом, – уточняет главврач Центра семейных врачей села Кетриш Фалештского района Василий Морков. – Раньше люди с утра до вечера работали в колхозах, на предприятиях, то есть постоянно находились в движении. Сейчас они занимаются только своими огородами – это сезонный и однообразный труд. Нет в сёлах и разнообразного питания. Коров и свиней держат единицы, животных просто нечем кормить, впрочем, как и птицу. Да и заниматься домашним хозяйством особо некому, трудоспособные жители уезжают на работу за границу. В сёлах остаются дети и старики. Что касается экологически чистых овощей, с этим тоже проблемы. В засушливые годы огороды высыхают, а такое случается всё чаще и чаще. Так что обычно селяне приобретают такие же продуктовые наборы, как и горожане, в этом плане границы между селом и городом уже стёрты.

Однако в каком-то смысле выживать селянам сложнее. Пенсии у них традиционно ниже, а расходы такие, как у всех. Если дети в чужих странах хорошо устроились и могут помогать материально, то как-то жить можно. Но наиболее уязвимы одинокие пенсионеры, которые привыкли к неполноценному, однообразному питанию, состоящему из хлеба, а если повезёт, картошки и свёклы. Эти продукты способствуют отложению жиров, а, как следствие, развитию различных неинфекционных заболеваний, которые вызывают более 80% всех зарегистрированных смертей в Молдове и являются причиной 4 из 10 случаев первичной инвалидности.