Берегите кошельки: в столице поймали троих воров-карманников (ВИДЕО)

Берегите кошельки: в столице поймали троих воров-карманников (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали троих жителей столицы по подозрению в кражах. Задержанные “орудовали” в городских троллейбусах и маршрутках и крали у пассажиров кошельки.

Все трое имеют судимости за аналогичные преступления. Согласно закону, за содеянное им грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемый труд от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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