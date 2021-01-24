“Берегите близких!”: Игорь Додон опубликовал трогательные снимки с супругой (ФОТО)

“Берегите близких!”: Игорь Додон опубликовал трогательные снимки с супругой (ФОТО)
Игорь и Галина Додон провели сегодняшний день в Кодрах. Председатель ПСРМ опубликовал трогательные снимки с прогулки на своей странице в соцсети. 

– Берегите своих близких, в первую очередь, свою вторую половинку, которая всегда вас поймёт и примет вас, вне зависимости от ваших достижений, побед и/или поражений! P.S. 15 км по молдавским Кодрам, что и вам советую, – подписал он фото. 

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