Бенефициары пособий по материнству могут получить деньги в банке или на почте

Бенефициары пособий по материнству могут получить деньги в банке или на почте

Национальная касса социального страхования перечислила 49,4 млн леев для пособий по материнству, предоставляемых застрахованным женщинам и жёнам, находящимся на содержании застрахованных супругов.

Владельцы карт могут получить деньги в банках, а остальные бенефициары – в любом почтовом отделении, независимо от места проживания, пишет ipn.md.

По вопросам, касающимся финансирования социальных пособий, граждане могут обращаться в колл-центр Национальной кассы социального страхования по телефону: 022 257 777.

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