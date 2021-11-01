Бенефициары могут получить пенсии и соцпособия за ноябрь

Бенефициары могут получить пенсии и соцпособия за ноябрь

НКСС профинансировала первый транш пенсий и социальных пособий за ноябрь в размере 73 млн леев.

В течение месяца будут переведены денежные средства на все виды пенсий, пособий, компенсаций, материальной помощи, пособий по безработице, социальной помощи, пособий в случае смерти и других, пишет ipn.md.

Бенефициары могут получить деньги в банковских или почтовых отделениях. По всем вопросам относительно выплат социальных пособий можно обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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