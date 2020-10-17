Бенефициары могут обратиться за выплатой компенсаций за холодный период года

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Семьи с низким доходом могут получить помощь на холодный период года (январь-март) в размере 500 леев в месяц при подаче соответствующего заявления местному социальному работнику или в Управление социальной помощи и защиты семьи по месту жительства.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уточняет, что помощь на холодный период года устанавливается и предоставляется малообеспеченным семьям, получающим социальную помощь, а также семьям, обратившимся за социальной помощью, которые имеют общий среднемесячный доход ниже минимального гарантированного уровня ежемесячного дохода, увеличенного в 2,2 раза. Подобными правами пользуются и взрослые люди, не являющиеся членами какой-либо семьи, пишет ipn.md.

Семьи, получившие право на получение социальной помощи, автоматически имеют право и на помощь в холодный период года. Семья может ходатайствовать о пособии на холодный период года от государства, даже если получает компенсацию за тепло от местных властей.

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