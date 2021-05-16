Бендерчанину грозит до 20 лет лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 7-летней девочки

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В Бендерах завершили расследование уголовного дела по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки. В совершении преступления обвиняется 18-летний бендерчанин, сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.

По данным следствия, 3 марта этого года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался в районе гимназии № 3 по улице Некрасова в Бендерах. Он обратил внимание на двух девочек-первоклассниц, которые играли неподалеку. Молодой человек заговорил с ними, вошел в доверие, а затем под надуманным предлогом заманил их на территорию заброшенного частного дома, где попытался удержать. Одна из подружек вырвалась и убежала домой.

Обвиняемый, оставшись наедине со второй девочкой и убедившись в отсутствии поблизости посторонних лиц, совершил в отношении нее действия сексуального характера, применив при этом физическое насилие.

Скрыться с места происшествия молодой человек не успел. Мать пострадавшей девочки, бросившаяся на ее поиски, заметила свою дочь и парня на территории заброшенного дома. Увидев испуганное и состояние ребенка, женщина заподозрила неладное и сразу же позвонила правоохранителям.

Уголовное дело на первоначальном этапе было возбуждено по статье Уголовного кодекса «развратные действия сексуального характера». После получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установила факт применения к потерпевшей физического насилия (на лице и теле девочки обнаружены кровоподтеки и ссадины), деяние обвиняемого было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, за который предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей. Доказательства его причастности собраны в полном объеме, уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки и уже передано в суд.

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