Бендерчанина осудили на 17 лет за изнасилование падчерицы

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Суд признал 33-летнего мужчину виновным в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Установлено, что во время отсутствия супруги дома мужчина изнасиловал 11-летнюю падчерицу. Утром девочка позвонила матери и всё рассказала. Женщина в этот время находилась на заработках за пределами республики, оставив детей на попечение супруга: свою дочь от первого брака и их совместного 3-летнего сына.

После случившегося сестра женщины забрала детей и сразу же отвезла девочку в больницу. Медики обнаружили на теле пострадавшей повреждения, характерные для сексуального насилия, пишет novostipmr.com.

Насильника сразу задержали, свою вину он полностью признал. Суд признал мужчину вменяемым и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

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