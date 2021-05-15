Бендерчанин устроил наркопритон у себя дома

Бендерчанин устроил наркопритон у себя дома

Жильцы многоэтажки в Бендерах пожаловались в милицию на неблагополучного соседа. Из его жилища постоянно доносился едкий запах ацетона.

Как выяснилось, 41-летний мужчина изготавливал концентрированный опий, а после приглашал приятелей «на дозу». В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили несколько шприцов с наркотическим веществом, пишет mvdpmr.org.

В квартире находилось четверо мужчин, все в состоянии наркотического опьянения. Они были задержаны, в отношении хозяина жилья решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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