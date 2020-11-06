Бендерчанин уснул с сигаретой и едва не сжёг своё жильё

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Из-за непотушенного окурка загорелся частный дом. Пожар начался в комнате, в которой спал 63-летний хозяин жилища.

Мужчина проснулся, когда под ним уже горела кровать, и выбежал на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Медицинская помощь владельцу дома не понадобилась. Он признался, что накануне вечером выпивал и перед сном курил в постели, пишет novostipmr.com.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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