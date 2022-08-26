Бендерчанин украл со станции скорой помощи кислородные баллоны

Бендерчанин украл со станции скорой помощи кислородные баллоны

В Бендерах обокрали станцию скорой помощи.

41-летний мужчина решил поживиться тем, что лежит на складе скорой помощи. Сорвал навесной замок и вынес из помещения 18 пустых кислородных баллонов. Добычу оставил в заброшенном здании напротив и отправился домой за сумками.

В это время на склад зашёл работник скорой помощи и, обнаружив пропажу, сообщил в милицию. Правоохранители поймали злоумышленника, в содеянном бендерчанин сознался, пишет novostipmr.com.

Выяснилось, подозреваемый уже был судим за воровство. В настоящий момент мужчина находится под следствием.

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