Бендерчанин проведёт 7,5 лет в колонии за убийство отца

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Суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю Бендер. Он признан виновным в совершении убийства.

Следствием установлено, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков со своим отцом, мужчина избил его до смерти. Потерпевшему было нанесено множество ударов ногами и руками в область грудной клетки и головы, пишет novostipmr.com.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Там же осуждённый будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

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