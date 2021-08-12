Бендерчанин получил 7 лет тюрьмы за нападение на прохожего

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Суд вынес обвинительный приговор 39-летнему бендерчанину. Он признан виновным в совершении разбойного нападения.

В марте этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на молодого человека, который находился один на остановке общественного транспорта. Приставив к шее жертвы ножницы и высказывая угрозы, он потребовал выдать ему ценное имущество. Парень вынужден был отдать злоумышленнику мобильный телефон, пишет novostipmr.com.

В тот же вечер правоохранители задержали преступника с поличным. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил горожанина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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