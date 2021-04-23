Бендерчанин наткнулся на целый арсенал боеприпасов во время прогулки

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В ложбине у реки 37-летний мужчина заметил два подозрительных предмета, похожих на гранаты.

Специалисты незамедлительно выехали на указанное место. В ходе тщательного осмотра места происшествия сапёры извлекли из земли 533 гранаты Ф-1, 225 запалов УЗРГ, а также около 150 патронов, пишет mvdpmr.org.

Находкой оказались боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Все обнаруженные снаряды сапёры изъяли для дальнейшей утилизации.

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