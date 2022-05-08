Бендерчанин нашёл в сарае старые патроны и гранату

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25-летний бендерчанин в старом шкафу в сарае наткнутся на поржавевшие патроны. Трогать не стал, а сразу позвонил в милицию, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Милиционеры при тщательном осмотре ящика обнаружили более 100 патронов калибра 5,45 мм, а также гранату РГД-5 без запала.

По словам заявителя, хозпостройка досталась по наследству от умершей родственницы. В старый шкаф до этого никто из семьи не заглядывал и даже не подозревал, что там хранилось.

Патроны и граната сильно повреждены коррозией. Специалисты предположили, что боеприпасы могли пролежать в сарае со времён боевых действий. Опасную находку изъяли для дальнейшей утилизации.

Мужчина, добровольно сдавший обнаруженные им боеприпасы, по закону освобождён от уголовной ответственности.

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