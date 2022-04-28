Бендерчанин может лишиться прав за пьяную езду

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В Бендерах ночью автоинспекторы остановили Volkswagen. Водитель предъявил документы для проверки.

Правоохранители обратили внимание на странное поведение 49-летнего мужчины: у него были признаки опьянения. Водителя сопроводили в больницу для медосвидетельствования. Оно показало, что бендерчанин управлял авто нетрезвым.

Нарушителю предстоит заплатить немалый штраф, пишет mvdpmr.org. Кроме этого, ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет.

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