Бендерчанин готовил наркотики у себя дома

Бендерчанин готовил наркотики у себя дома

К сотрудникам бендерской милиции поступила информация о том, что в одной из квартир дома изготавливают наркотические средства.

Милиционеры осмотрели помещение и изъяли пакет с коричневой растительной массой, предположительно, маковой соломой, а также медицинский шприц с остатками жидкости бурого цвета. Хозяин квартиры – 37-летний горожанин, неоднократно судимый за незаконное изготовление, хранение и употребление наркотиков – стал уверять, что всё это нашёл на улице, пишет mvdpmr.org.

Изъятая растительная масса и шприц направлены на экспертизу.

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