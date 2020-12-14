Мужчина дважды за сутки сбегал из COVID-госпиталя, чтобы “выпить с дамой сердца”

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Работники COVID-стационара в Бендерах во время обхода не обнаружили пациента. Врачи обратились в милицию.

Правоохранители нашли 47-летнего беглеца в гостях у сожительницы, пишет novostipmr.com. Выяснилось, что под покровом ночи мужчина покинул госпиталь.

Пациента вернули обратно, однако через несколько часов он снова сбежал. Вышел под предлогом подышать воздухом, перепрыгнул через забор и опять направился к сожительнице.

Пациента вновь задержали. Оказалось, он состоит на спецучёте в милиции как алкоголик. Сбегал, чтобы выпить спиртного.

Теперь гражданину грозит уголовное наказание – до одного года лишения свободы.

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