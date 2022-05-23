Бельгия первой в мире ввела карантин для больных оспой обезьян

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Власти Бельгии ввели трёхнедельный карантин для заболевших оспой обезьян. Согласно последним данным, сейчас в стране три инфицированных человека. Решение ввести ограничения для заразившихся людей было принято на заседании, на котором врачи и эпидемиологи оценили риски распространения инфекции.

Вирус оспы обезьян в апреле и мае был обнаружен в ряде стран Европы (Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии и Швеции), а также в Австралии, США и Канаде. Накануне СМИ сообщили о первом случая заражения обезьяньей оспой в Австрии. В больницу попал 35-летний житель Вены. У пациента высокая температура и пустулы на лице. Эксперты ВОЗ обращают внимание, что оспа обезьян распространяется иначе, чем коронавирус SARS-CoV-2, передает rg.ru.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Встречается в странах Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Распространяют заразу приматы и грызуны. Случаи заболевания людей крайне редки. Симптомы: лихорадка, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Затем на теле появляется сыпь, которая может перерасти в небольшие наполненные жидкостью пузырьки и пустулы (гнойнички).

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