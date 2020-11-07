Бельцы голосуют за Игоря Додона! (ВИДЕО)

Массовая мобилизация! Жители всех районов страны примут в следующее воскресенье участие во втором туре выборов президента. О важности голоса каждого и о необходимости сделать правильный выбор говорят жители Бельц.
Марина Руссу – коренная бельчанка. Получив образование, она вернулась в родной город, работает на хлебозаводе. Голосовать 15 ноября будет за Игоря Додона, потому что уверена, что только он сможет реализовать в нашей стране долгожданные перемены.
⁃ Игорю Додону удалось развить нашу инфраструктуру, быть ближе к народу, выслушивать нас, наши мнения, он старается улучшить нашу жизнь. Я люблю город Бельцы. Я люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона, – рассказала она.
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Igor Dodson cu ajutorul nostru va chistiga sigur alegerile prezidențiale. Sandu este o persoana care sub dictia lui “DEADEN SEM” ne va distruge tara!!! Fiți atenți și prudenți dragindesti cetateni!!! Cred ca nu ați uitat la ce nivel nea “ridicat” bunașterea bunica MAEA ocupând postul de Primar ministru timp de 8 luni. !!!