Бельцы голосуют за Игоря Додона! (ВИДЕО)

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Массовая мобилизация! Жители всех районов страны примут в следующее воскресенье участие во втором туре выборов президента. О важности голоса каждого и о необходимости сделать правильный выбор говорят жители Бельц.

Марина Руссу – коренная бельчанка. Получив образование, она вернулась в родной город, работает на хлебозаводе. Голосовать 15 ноября будет за Игоря Додона, потому что уверена, что только он сможет реализовать в нашей стране долгожданные перемены.

⁃ Игорю Додону удалось развить нашу инфраструктуру, быть ближе к народу, выслушивать нас, наши мнения, он старается улучшить нашу жизнь. Я люблю город Бельцы. Я люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона, – рассказала она.

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