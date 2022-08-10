Бельцкий завод “Floarea Soarelui” может закрыться

0

Компания «Trans-Oil Group» заявляет, что больше не может субсидировать цены на подсолнечное масло и угрожает остановить работу завода в Бельцах.

Причиной всему решение Правительства с конца мая этого года, в котором говорится о том, что при экспорте подсолнечного масла компания не может претендовать на возврат НДС, сообщает Телеграм-канал “Бельцкие новости”.

– Это решение национализирует почти 11% выручки от продаж завода (с учётом того, что на экспорт подсолнечного масла приходится 93% продаж завода). Эти 11%, не возвращаемые государством, уходят на расходы завода, что снова должно увеличить стоимость подсолнечного масла на 11%, – заявил финансовый менеджер «Trans-oil Group» Виталий Бутнару.

По словам Виталия Бутнару, НДС, который оплачивает завод, не возвращается государством и наносит ущерб финансовому состоянию завода. Для того, чтобы завод не закрылся, правительство должно через Комиссию по чрезвычайным ситуациям отметить решение с конца мая этого года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.