Бельцкий полицейский за взятку пообещал “закрыть глаза” на нарушения салона красоты в период пандемии

Бельцкий полицейский за взятку пообещал “закрыть глаза” на нарушения салона красоты в период пандемии

Работник ИП Бельц был задержан офицерами НАЦ за взятку в 7 000 леев от сотрудника салона красоты.

Согласно материалам дела, инспектор запросил и получил 7 000 леев за то, чтобы не выписывать штраф администратору салона и парикмахеру за несоблюдение противоэпидемических мер, а также за то, что один из клиентов был без маски. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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