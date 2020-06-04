Бельцкий полицейский за взятку пообещал “закрыть глаза” на нарушения салона красоты в период пандемии

0

Работник ИП Бельц был задержан офицерами НАЦ за взятку в 7 000 леев от сотрудника салона красоты.

Согласно материалам дела, инспектор запросил и получил 7 000 леев за то, чтобы не выписывать штраф администратору салона и парикмахеру за несоблюдение противоэпидемических мер, а также за то, что один из клиентов был без маски. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.