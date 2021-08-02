Бельчанин застрелил соперника, ранил жену и повесился

Бельчанин застрелил соперника, ранил жену и повесился
По данным полиции, мужчина увидел супругу с незнакомцем перед домом. Разобраться с ними он решил при помощи ружья. 

53-летний мужчина от полученного ранения погиб на месте, а 40-летнюю женщину доставили в больницу. 44-летнего стрелка вскоре обнаружили в подвале дома – он повесился.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Комментарии (1)

  1. Ненасытные существа эти женщины!!! Им всегда мало одного мужика!!! Всё как у животных- по 3-4 самца !!! И самое главное видеть как они дерутся и убивают друг друга!!! Что- то страшное!!! Женщины- очнитесь!!!!!!! Мы всё-таки люди, Богом созданные!!!

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