Бельчанин застрелил соперника, ранил жену и повесился

По данным полиции, мужчина увидел супругу с незнакомцем перед домом. Разобраться с ними он решил при помощи ружья.
53-летний мужчина от полученного ранения погиб на месте, а 40-летнюю женщину доставили в больницу. 44-летнего стрелка вскоре обнаружили в подвале дома – он повесился.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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Ненасытные существа эти женщины!!! Им всегда мало одного мужика!!! Всё как у животных- по 3-4 самца !!! И самое главное видеть как они дерутся и убивают друг друга!!! Что- то страшное!!! Женщины- очнитесь!!!!!!! Мы всё-таки люди, Богом созданные!!!