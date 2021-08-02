Бельчанин застрелил соперника, ранил жену и повесился

По данным полиции, мужчина увидел супругу с незнакомцем перед домом. Разобраться с ними он решил при помощи ружья.

53-летний мужчина от полученного ранения погиб на месте, а 40-летнюю женщину доставили в больницу. 44-летнего стрелка вскоре обнаружили в подвале дома – он повесился.