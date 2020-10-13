Бельчанин вышел покурить и упал с балкона

Бельчанин вышел покурить и упал с балкона

Несчастный случай произошёл минувшей ночью в центре Бельц. 21-летний мужчина упал с четвёртого этажа жилого дома.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова, молодой человек был в гостях у друга. Они вышли покурить на балкон. Один из приятелей по неосторожности опрокинулся через перила.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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