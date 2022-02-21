Бельчанин вёз на продажу более 100 бутылок поддельного коньяка

0

На выезде из Бельц полиция остановила Dacia Logan под управлением 46-летнего мужчины. При проверке в багажнике обнаружили несколько коробок с бутылками коньяка общей стоимостью 9900 леев.

Водитель не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение товара. По словам бельчанина, алкоголь он был намеревался продать.

Всю партию изъяли и отправили на экспертизу. Гражданин привлечён к ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.