Бельчанин вёз на продажу более 100 бутылок поддельного коньяка

Бельчанин вёз на продажу более 100 бутылок поддельного коньяка

На выезде из Бельц полиция остановила Dacia Logan под управлением 46-летнего мужчины. При проверке в багажнике обнаружили несколько коробок с бутылками коньяка общей стоимостью 9900 леев. 

Водитель не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение товара. По словам бельчанина, алкоголь он был намеревался продать.

Всю партию изъяли и отправили на экспертизу. Гражданин привлечён к ответственности.

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