Бельчанин устроил аварию и сбежал с места происшествия (ФОТО)

Бельчанин устроил аварию и сбежал с места происшествия (ФОТО)

В Бельцах 8 марта произошла серьёзная авария. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Mercedes, двигавшийся на полной скорости, протаранил автомобиль Audi, в котором находилась семья. В результате пострадал ребёнок, пишет baltinews.md.

После аварии водитель Mercedes скрылся в неизвестном направлении. На месте ДТП остались номер машины и часть переднего кузова.

Полиция разыскивает нарушителя.

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