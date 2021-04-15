Пообещал помочь с правами за взятку: бельчанин стал фигурантом уголовного дела

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Житель Бельц был задержан сотрудниками НАЦ по делу об извлечении выгоды из влияния.

Подозреваемый, будучи ранее сотрудником автошколы, пообещал помочь двум мужчинам и женщине на практических экзаменах по получению водительских прав категории B. За свою “услугу” он получил с каждого по 550 евро.

Подозреваемый задержан на 72 часа. В случае обвинительного приговора мужчине грозит штраф от 2 до 3 тысяч условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.

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