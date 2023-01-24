Бельчанин получил 16 лет тюрьмы за убийство

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Суд вынес приговор 28-летнему мужчине, совершившему убийство с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, подсудимый находился в гостях у знакомого. Мужчины распивали алкоголь, в процессе застолья между ними произошёл конфликт. Гость нанёс потерпевшему более 30 ударов по разным частям тела, в том числе по голове. В результате полученных телесных повреждений жертва скончалась на месте.

По решению суда злоумышленник проведёт 16 лет в колонии закрытого типа.

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