Бельчанин похитил мужчину и вымогал у родственников выкуп (ВИДЕО)

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Жительница Бельц обратилась в полицию с просьбой о помощи. По её словам, неизвестный держал в заложниках её брата и требовал 3500 леев.

Согласно показаниям, водитель Toyota затолкал 27-летнего брата заявительницы в машину и отвёз к себе домой. Угрожая, мужчина заставил жертву позвонить родственникам и попросить денег. Также он вынудил заложника пообещать взять в банке кредит, а полученные деньги отдать.

21-летний подозреваемый был задержан при получении первого транша в 2000 леев. Мужчина помещён под домашний арест на 30 дней.

Возбуждено уголовное дело, виновному грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

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