Бдительный хозяин спугнул забравшегося в его дом вора

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С заявлением в милицию обратился 60-летний тираспольчанин. Он рассказал, что проснулся от постороннего шума в доме и понял, что в помещении присутствует кто-то ещё.

Хозяин спугнул вора, позарившегося на вещи, технику, кухонную утварь. Незваный гость поспешил удалиться, бросив пакеты с чужим имуществом.

В ходе розыскных мероприятий, пишет mvdpmr.org, подозреваемый был установлен. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый горожанин. Как пояснил мужчина, проходя мимо чужого домовладения, он увидел незапертую форточку и проник в помещение.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

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