Бдительность и неравнодушие: патрульные помогли потерявшему сознание мужчине

Бдительность и неравнодушие: патрульные помогли потерявшему сознание мужчине

Мужчину без сознания патрульная бригада заметила на берегу озера в Бельцах.

Карабинеры незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и обратились в службу 112. “Скорая” отвезла мужчину в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными. Если вы заметили людей, которые находятся в затруднительном положении, обратитесь к ближайшему патрулю карабинеров или позвоните по номеру 112.

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