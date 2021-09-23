Батрынча жёстко поставил на место Гросу (ВИДЕО)

Батрынча жёстко поставил на место Гросу (ВИДЕО)

Председатель парламента модерирует заседание, обеспечивает дисциплину и должен быть примером этики и цивилизованного поведения. Об этом Игорю Гросу напомнил Влад Батрынча после того, как спикер нелицеприятно высказался в адрес депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов. 

Батрынча добавил, что все депутаты были избраны в парламент гражданами, и у всех – одинаковые права.

– Ваша задача – вести заседание, а не притеснять депутатов. Прошу впредь относиться ко всем с уважением. У всех есть право задавать вопросы и высказывать своё мнение. Прошу на будущее воздержаться от подобного поведения, – заявил социалист. 

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