Батрынча – выступившим против Закона о функционировании языков депутатам: Вам должно быть стыдно! (ВИДЕО)

Батрынча – выступившим против Закона о функционировании языков депутатам: Вам должно быть стыдно! (ВИДЕО)

Несмотря на недовольство депутатов “АКУМ”, “Про-Молдова” и ДПМ, фракции Партии социалистов удалось настоять на том, чтобы проект Закона о функционировании языков остался в повестке дня законодательного органа. Как отметил вице-председатель Парламента РМ, депутат ПСРМ Влад Батрынча инициатива полностью соответствует нормам Совета Европы и призвал не вводить граждан в заблуждение. 

– Речь не только о русском, а о многих языках, на которых говорят граждане РМ. Речь о предоставлении им элементарных гарантий: обеспечении доступа к образованию, возможности обращения в судебные инстанции, – сказал он. 

Батрынча также отметил, что депутаты вышеназванных фракций критикуют документ, хотя даже не читали его.

– Прошу вас не говорить о расколе обществе, когда речь идет о нормах Совета Европы. Сегодня вы демонстрируете полное отсутствие знаний европейских норм. Не ознакомившись с документом, вы выходите и начинаете говорить о другом проекте. Вам должно быть стыдно, – добавил социалист.

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