Батрынча: Выставляя Додона виноватым во всех бедах, власть прикрывает настоящих бандитов (ВИДЕО)

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ПДС хочет захватить юстицию в Молдове. То, что происходит по отношению к Игорю Додону, – это издевательство. Он обязательно будет реабилитирован, и система принесёт ему извинения за допущенные злоупотребления. Это единственный адекватный сценарий, отметил на митинге перед Апелляционной палатой вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Все граждане и все внешние партнёры знают, кто обокрал Молдову, банковскую систему, кто приватизировал государственные учреждения. Но те, кто пришёл сегодня к власти, пообещав людям “хорошие времена”, пытаются выставить Игоря Додона виноватым во всех бедах. На самом же деле этим они прикрывают настоящих бандитов и ничего не делают, чтобы вернуть в страну украденные деньги. Они не могут дать людям хлеба, и дают вместо него постыдное шоу. Но люди прекрасно всё понимают и осуждают происходящее, – сказал Батрынча.

Он также отметил, что это политическое дело, шитое белыми нитками, и грубый заказ ко дню рождения Майи Санду.

– Но это закончится постыдным поражением этого режима. Система должна принести извинения Игорю Додону, он должен быть отпущен на свободу, – подчеркнул социалист.

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