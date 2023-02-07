Батрынча: Всё идет к тому, что власть сама захочет пойти на досрочные выборы

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Досрочные парламентские выборы могут пройти в Молдове из-за нарастания недовольства политикой правящей партии со стороны граждан. Об этом заявил во вторник в беседе с ТАСС вице-спикер парламента страны, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– С точки зрения того, что люди сегодня хотят перемен, другой власти – более ответственной, более эффективной – парламентские выборы необходимы. Мы думаем, что для этого есть очень много предпосылок. У людей становится всё больше и больше претензий к власти каждый день, поэтому мы уверены, что всё идет к тому, что власть сама захочет пойти на досрочные выборы, потому что у них просто не останется никаких других маневров, – сказал он.

По словам вице-спикера, нынешний молдавский режим “потерял способность слышать собственное общество, людей”.

У нас неэффективное правительство, у нас неэффективный парламент. Уже более года в Республике Молдова – это беспрецедентная история – длится чрезвычайное положение со ссылкой на Украину, на какие-то абстрактные аргументы. Ни у одной другой страны нашего региона такой ситуации нет. Соответственно, если есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая непрозрачно распределяет миллиарды публичных денег, принимает скандальные решения по закрытию телевидения, зачем тогда нужен парламент и правительство? Значит, их нужно распустить, – продолжил вице-спикер.

Батрынча отметил, что досрочные выборы “выпустят пар народного недовольства” сложившейся в стране ситуацией. Он также подчеркнул, что присоединение к НАТО не решит проблемы безопасности страны и в очередной раз заявил о необходимости закона о постоянном нейтралитете. Что касается идеи о присоединении Молдавии к Румынии – она искусственно навязывается гражданам страны и извне, и изнутри, заявил социалист.

– Подобные дискуссии, к сожалению, навязываются обществу. Навязываются извне, навязываются изнутри, навязываются технологически. Существует огромное количество ангажированных людей, организаций, которые пытаются навязать обществу ту модель, согласно которой мы как государство якобы не справляемся и надо присоединяться к тому, кто сможет наши вопросы решать, – сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли власти Молдовы принять решение о вхождении в Румынию в качестве альтернативы переговорам о присоединении к Евросоюзу.

Батрынча подчеркнул, что подобный шаг не поможет решить проблемы страны.

– Любая такая формула не улучшит жизнь людей. Напротив, ни одна страна мира – Румыния или другое государство – не решит за нас наши проблемы. Ни одна страна мира не будет обеспечивать молдаван с точки зрения экономической и социальной, – отметил вице-спикер.

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