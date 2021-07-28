Батрынча: Возврат миллиарда исчез из повестки Санду и ПДС

0

Возврат украденного миллиарда больше не является приоритетом для Майи Санду и ПДС. Об этом заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что в произнесённом Санду дискурсе в парламенте не было ни слова о “краже века”, возврате в собственность государства порта в Джурджулештах или о судьбе реки Днестр.

– Если госпожа президент обозначила, как она сама сказала, приоритеты, меня волнует, куда из этого списка пропали возврат миллиарда, возврат Джурджулештского порта, какая судьба уготована Днестру, – сказал Батрынча.

Ничего не сказала Санду, добавил он, и о “Железной дороге”, аграриях, бюджетниках и пенсионерах.

– Я ничего не услышал про “Железную дорогу”, про проблемы фермеров и про те обещания, которые им давали. Я не понял, где те законопроекты, предназначенные для пенсионеров, где проекты, направленные на повышение зарплат врачей и педагогов. На заседании в понедельник я услышал только о том, “как космические корабли бороздят просторы парламента”. Набор лозунгов и электоральных идей, – подытожил Влад Батрынча.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.