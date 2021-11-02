Батрынча возмущён “транспарентностью” ПДС: О какой коммерческой тайне может идти речь, когда они тратят народные деньги?!

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Фракция Блока коммунистов и социалистов будет бороться за то, чтобы граждане узнали все детали изъятия 1,7 млн леев из госбюджета, их передачи компании “Энергоком” и дальнейшей закупки газа из альтернативных источников. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча. Он не исключил создания специальной следственной комиссии, которая займётся изучением этой ситуации.

– О какой коммерческой тайне может идти речь, когда они тратят народные, публичные деньги? Они не тратят свои деньги. Люди имеют право знать, куда уходят деньги, которые они выплачивают в виде налогов, – возмутился Влад Батрынча, добавив, что “мы хотим знать, куда ушёл каждый лей”.

Депутат БКС также отметил, что, учитывая то, что газовый вопрос был решён, чрезвычайное положение в энергетической отрасли должно быть отменено. Этот вопрос, добавил Влад Батрынча, также будет поднят оппозицией на ближайшем заседании парламента.

Напомним, власти ранее отказались назвать цену закупки газа из альтернативных источников, назвав её коммерческой тайной.

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