Батрынча: Вместо того чтобы разобраться с Плахотнюком и Филатом, ПДС предпочитает винить во всём социалистов (ВИДЕО)

0

У ПДС нет желания разобраться с Плахотнюком, с Филатом, с бывшими премьерами, с экс-главой Нацбанка, выявить и наказать виновных в “краже века” и вернуть в страну похищенные деньги. Вместо этого они винят во всех своих бедах и неудачах социалистов, отметил в рамках программы на частном телеканале исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

– Не социалисты украли миллиард. Это сделали люди из АЕИ-1,2,3,4, и никто из них сегодня не находится на скамье подсудимых. Ни одного доведённого до конца дела, ни одного возвращённого в страну миллиона. У ПДС нет желания разобраться с Плахотнюком, с Филатом, с бывшими премьерами, у них нет желания привлечь к ответственности бывшего главу Нацбанка, хотя КС признал, что 14 млрд леев напечатали незаконно. Нет желания разбираться, им удобнее показывать, что социалисты – “самые большие воры и бандиты”, – подчеркнул Батрынча.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.